أفعل ولا تفعل... كيف تتعامل مع من لديه ميول انتحارية

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لمستشفيات صحة نفسية وعلاج الإدمان، في مصر، إن الأمانة العامة تعلن مجدداً عن الخدمات التي تقدمها لمواجهة أفكار الانتحار بين المواطنين خصوصاً فئة الشباب والمراهقين.

وأكدت الأمانة العامة للصحة النفسية في بيان لها أنها تقوم ضمن خطط التوعية ضد إيذاء الذات، على عدة احتياطات إذا ما كان أحد المقربين لديه أفكار أو ميول للانتحار، بحسب موقع "المصري اليوم".

وقالت في حالة وجود شخص ذو ميول انتحارية يجب على الأسرة التعامل بشكل هادئ مع المريض والتأكد من توجيهه لأحد المتخصصين، مع الحرص على عدم إنكار أفكار الانتحار أو الاستخفاف بها.

وأشارت الأمانة إلى أنه من الصعب التنبؤ دائما بالتوقيت الذي يفكر فيه الشخص في الانتحار، ولكن هناك بعض العلامات التي تبين جدية الرغبة في الانتحار مثل التحدث عن الانتحار أو الاحتفاظ ببعض وسائل الانتحار. أو الانسحاب من التواصل الاجتماعي مع المحيطين، أو الرغبة في العزلة أو الشعور باليأس بشأن موقف ما.

وطالبت الأمانة العامة للصحة النفسية إذا كان هناك شخص يتحدث عن الأفكار الانتحارية، وحاول أو لم يحاول بعد الانتحار؛ فعلى المقربين ألا يكتفوا بالتعامل مع الأمر وحدهم ولكن أن يحاولوا التواصل مع أحد المتخصصين أو الاتصال بالخط الساخن للاستشارات النفسية (08008880700 و0220816831).

وقالت أمين عام الصحة النفسية إن مستشفيات الأمانة قامت بتدريب أطباء الأسرة العاملين في منظومة التأمين الصحي على كيفية اكتشاف ومتابعة الاضطرابات النفسية ونظام الإحالة إلى الإخصائيين النفسيين بمستشفيات الأمانة المنتشرة عبر أنحاء الجمهورية.

وأشارت عبد المقصود إلى أن الأمانة تقدم الاستشارات النفسية لمواجهة الاضطرابات النفسية وما تسببه من مضاعفات أخطرها ظاهرة الانتحار.

وتابعت: "تقوم الأمانة العامة للصحة النفسية بتنظيم حملات توعية بالاضطرابات النفسية ومن بينها أمراض الاكتئاب والقلق والتوتر والفصام والذى قد يؤدى في مرحلة متقدمة إلى الانتحار إذا لم يخضع المريض للعلاج، كما تقوم الأمانة بحملات التوعية بالمرض النفسى وكيفية التعامل مع المريض النفسى وكيفية الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية عن طريق الأسرة والمقربين".

وقالت عبد المقصود إنه في ضوء ما تشهده صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية من تعدد حالات الانتحار في الفترة الاخيرة، فإن مستشفيات الأمانة تقدم الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خدمات العلاج النفسى بالمجان عبر 19 مستشفى ومركزا منتشرة في أنحاء الجمهورية.

وتشارك الأمانة العامة للصحة النفسية في حملة إزالة وصمة المرض النفسي التي تعتبر من الأسباب الرئيسية لإحجام المرضى عن اللجوء للعلاج. وناشدت وسائل الإعلام المختلفة وصناع الدراما بإعادة النظر في الصورة التي يظهر بها المريض النفسي والطبيب النفسي في الأعمال الفنية وتطالبهم بالمشاركة في إزالة الوصمة والتركيز على معاناة المريض وقابلية الأمراض النفسية للعلاج والشفاء في أحيان كثيرة، بدلا من التركيز على السخرية منهم وبدلا من توجيههم للتعامل مع الدجل والخرافات.

وفتحت السلطات المصرية تحقيقات موسعة في واقعة انتحار شاب من أعلى برج القاهرة.

ونشر موقع "مصراوي" بيانا من مكتب النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، الذي فتح فيه تحقيقات موسعة في واقعة نشر تسجيلات آلات المراقبة في برج القاهرة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان، واكتشفت جهات التحقيق أن التسجيلات مقتطعة من كاميرات المراقبة حول البرج.

وقالت إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي في مكتب النائب العام أن النيابة العامة ستعلن كل التفاصيل عن الواقعة ببيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.

وشغلت واقعة انتحار طالب كلية الهندسة من على برج القاهرة، عددا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل في مصر.

واستدعت النيابة العامة أسرة المتوفي لسماع أقوالهم، ومعرفة ملابسات انتحاره، واكتشفت أنه كان يعاني من حالة اكتئاب ويمر بحالة نفسية سيئة.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتوفي، 21 عاما، طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان، صعد بصحبة صديق له إلى أعلى برج القاهرة مساء السبت، ثم غافل صديقه وألقى بنفسه من أعلى البرج ليسقط جثة هامدة.