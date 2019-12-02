الوفاق تعلن مقتل 15 من قوات الجيش الليبي

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية قتل أكثر من 15 من قوات الجيش الليبي على محور الخلاطات جنوبي طرابلس.

وذكرت غرفة عمليات "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق، عبر "تويتر" أن "قواتنا دمّرت 10 آليات مسلحة، ومصادرنا الميدانية تُفيد بمقتل أكثر من 15 عنصراً من ميليشيات حفتر من بينهم مرتزقة الجنجويد"، على حد وصفها.

آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب اللواء أحمد أبوشحمة :



قواتنا تعاملت بدقة مع تجمعات لميليشيات مجرم الحرب حفتر حاولت التسلل الى محور الخلاطات



قواتنا دمّرت 10 آليات مسلحة، و مصادرنا الميدانية تُفيد بمقتل اكثر من 15 عنصراً من ميليشيات حفتر من بينهم مرتزقة الجنجويد pic.twitter.com/8kQqeZuepx — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) December 2, 2019

​وقال الحساب المنسوب لحكومة الوفاق: "قواتنا تعاملت بدقة مع تجمعات لميليشيات مجرم الحرب حفتر حاولت التسلل إلى محور الخلاطات".

وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام بين برلمان في الشرق يدعمه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها في الغرب برئاسة فائز السراج.

ويشن الجيش الليبي، منذ نيسان/ أبريل الماضي، حملة عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق، لتحريرها مما يصفه بالجماعات الإرهابية. وتقول الأمم المتحدة إن المئات قتلوا في المواجهات بين قوات الجانبين.