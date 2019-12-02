اليمن... القوات المشتركة تصد هجوما لـ"أنصار الله" شرق مدينة الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تقدم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. أعلنت "ألوية العمالقة" العاملة ضمن القوات المشتركة، في بيان عبر مركزها الإعلامي، أن "الحوثيين نفذوا هجوماً بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على مواقع للقوات في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، اندلعت على إثره اشتباكات عنيفة استمرت ساعات".

وأكدت "صد هجوم الحوثيين وتكبيدهم قتلى وجرحى وتدمير أسلحة ثقيلة تابعة لهم".

تأتي المواجهات عقب ساعات من إعلان القوات اليمنية المشتركة التصدي لهجوم شنه الحوثيون على مناطق جنوب غربي مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، ومقتلِ وإصابةِ عدد من عناصرهم المهاجمة.

في سياق آخر، اتهم المركز الإعلامي للعمالقة، جماعة الحوثيين بقتل 217 مدنياً وإصابة 2152 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، خلال خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة بمحافظة الحديدة في 18 ديسمبر الماضي.

وأوضح أن الحوثيين قاموا باستهداف وقصف الأحياء السكنية في التحيتا والجبلية والحيمة والمتينة وحيس والخوخة والغويرق والمغرس والجاح والدريهمي والطائف والجريبة والحالي والحوك ومنظر والمسناء وغيرها من المناطق في الحديدة.

وأشار إلى قيام الحوثيين بزرع حقول الألغام المنتظمة والعشوائية والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية والمزارع في الحديدة.