محافظ تعز: مرسوم رئاسي مرتقب للتحقيق في مقتل العميد الحمادي

أعلن محافظ محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، نبيل شمسان، مساء الاثنين، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيصدر مرسوماً رئاسياً بالتحقيق في مقتل قائد اللواء 35 مدرع، العميد الركن عدنان الحمادي.

القاهرة – سبوتنيك . وقال شمسان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن الرئيس هادي "سوف يصدر قراراً بتشكيل لجنة من الجهات العليا للتحقيق في استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي".

وكان العميد الحمادي، توفي في وقت سابق الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها جراء إطلاق شقيقه "جلال" النار عليه في منزل القائد العسكري بمنطقة بني حماد في مديرية المواسط جنوب تعز.

ويساور المسؤولون اليمنيون شكوك في ضلوع مجهولين في تصفية القائد الحمادي وشقيقه، وهو ما ألمح إليه رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني في بيان نعيه الحمادي، حيث أشار إلى "أن أيدٍ آثمة امتدت الى العميد الحمادي غيلة وقتلته غدرا"، داعياً إلى كشف "خيوط الجريمة".