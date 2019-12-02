هيفاء وهبى تنشر صورة جديدة احتفالا بالإمارات

وغردت عبر "تويتر" بالقول: "بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 48 كل عام ودولة الإمارات وشعبها بخير وأمان".
بمناسبة #اليوم_الوطني_الإماراتي_48 كل عام ودولة #الامارات وشعبها بخير وأمان ❤️🇦🇪#٢_ديسمبر #اليوم_الوطني48— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) December 2, 2019
Happy 48th National Day #UAE ❤️🇦🇪#UAENationalDay #UAE48 pic.twitter.com/h8p0roRBbU
ونشرت وهبي صورة التقطت لإمارة دبي من السماء يظهر فيها العلم الإماراتي.
ويحتفل الإماراتيون بالعيد الوطني للإمارات في الأول من ديسمبر كل عام.
وهذا العام يمر 48 عاما على العيد الوطني، ويأتي الاحتفال السنوي للإمارات تذكارا لبيان الاتحاد في عام 1971، حيث تجمع قادة دولة الإمارات الستة (قبل انضمام إمارة رأس الخيمة في العام التالي) لإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
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