هيفاء وهبى تنشر صورة جديدة احتفالا بالإمارات

هنأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الشعب الإماراتي بمناسبة عيدهم الوطني الـ 48 الذي يوافق في 2 ديسبمر/ كانون الأول من كل عام.

وغردت عبر "تويتر" بالقول: "بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 48 كل عام ودولة الإمارات وشعبها بخير وأمان".

​ونشرت وهبي صورة التقطت لإمارة دبي من السماء يظهر فيها العلم الإماراتي.

ويحتفل الإماراتيون بالعيد الوطني للإمارات في الأول من ديسمبر كل عام.

وهذا العام يمر 48 عاما على العيد الوطني، ويأتي الاحتفال السنوي للإمارات تذكارا لبيان الاتحاد في عام 1971، حيث تجمع قادة دولة الإمارات الستة (قبل انضمام إمارة رأس الخيمة في العام التالي) لإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.