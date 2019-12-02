واشنطن تدين الاستخدام "المروع والشنيع" للقوة ضد المتظاهرين العراقيين

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) حثت الولايات المتحدة العراق اليوم الاثنين على التحقيق في القتل "البغيض" للمتظاهرين، وأدانت ما وصفته بالقوة المفرطة في مدينة الناصرية الجنوبية المضطربة.

وقال ديفيد شينكر، أكبر دبلوماسي أمريكي مسؤول عن الشرق الأوسط: "إن استخدام القوة المفرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الناصرية كان مروعًا ومكروهًا".

وقال "ندعو الحكومة العراقية للتحقيق مع من يحاولون إسكات المحتجين المسالمين بوحشية ومحاسبتهم."

وأصدرت محكمة استئناف واسط أمس الأحد أول حكم بالإعدام ضد ضابط عراقي، وحكم بالسجن لمدة 7 سنوات ضد ضابط آخر، لإدانتهم بقتل المتظاهرين في محافظة واسط، خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك" إن "محكمة استئناف واسط تحكم الإعدام على ضابط وبالسجن 7 سنوات بحق آخر بتهم قتل المتظاهرين في التظاهرات السلمية في محافظة واسط".