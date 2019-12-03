بومبيو: إيران ونظامها سبب التظاهرات في دول الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ​مايك بومبيو​، يوم أمس الاثنين، أن ​إيران​ هي العامل المشترك وراء ​الاحتجاجات​ والتظاهرات في جميع أنحاء ​الشرق الأوسط​.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" باللغة الإنجليزية نقلا عن بومبيو أن المتظاهرين والمحتجين في دول مثل العراق ولبنان وإيران يعارضون النظام الديني.

وأوضح بومبيو أن "رئيس الوزراء العراقي ​عادل عبد المهدي​ استقال لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن ​قوات الأمن​ قتلت عشرات الأشخاص، معزياً ذلك إلى النفوذ الإيراني".

ولفت بومبيو إلى أن "المتظاهرين في لبنان يريدون أن يخرج "​حزب الله" اللبناني​ و​إيران​ من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية".

وتابع قائلا إن "الاحتجاجات داخل إيران التي قالت ​منظمة العفو الدولية​ إنها أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص أظهرت أن الإيرانيين قد طفح بهم الكيل".