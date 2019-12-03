وزير النفط العراقي يكشف عن ضغوط المتظاهرين على وزارته

وقال الغضبان إنه تم مطالبة الوزارة بإحالة عقود ومناقصات أحد الحقول لعشيرة معينة، حسب ما جاء في "السومرية نيوز".

وتابع الوزير إن وزارته نجحت في التعامل مع المظاهرات في البلاد، مؤكدا تعرضها إلى "تحديات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ بالمنطقتين اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ".

وأشار الغضبان إلى تعرض وزارته لمضايقات من "اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺳﻮاء اﻟﺸﺒﺎب أو أﺑﻨﺎء اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ، وأﻏﻠﺒﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ لأﺳﺒﺎب إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت وﻣﺮﺗﺒﺎت أﻋﻠﻰ أو ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ الملاك وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ الإﻃﻼق وﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺤﻘﻮل ﻃﻠﺒﻬﻢ أن الأرض ﻣﻠﻜﻬﻢ، ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑإﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد والمناقصات ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﻴﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ".

وأسفرت الاحتجاجات المتواصلة منذ شهرين في العراق عن مقتل أكثر من 400 شخص، وإصابة الآلاف، وهي موجة الاحتجاجات التي تعد، بحسب مراقبين، الأكبر التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، حتى الآن.