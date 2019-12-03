على متنها 140 شخصا... انفجار محرك طائرة أثناء عودتها من السعودية (صورة)

انفجر محرك طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وكان على متنها 140 مسافرا، أثناء رحلة عودتها من المدينة المنورة إلى الجزائر.

وتعرضت الطائرة، من نوع "بوينغ 767-800"، لحادث خطير بعد نحو ساعة ونصف الساعة من التحليق، حيث اشتعلت النيران في أحد محركاتها، مما جعل قائدها يتخذ قرارا بالهبوط الاضطراري في مصر، وذلك حسب موقع "النهار أون لاين" الجزائري.

ونقل الموقع عن مصدر رسمي، قوله إن "أحد المحركين تعرض لانفجار بعد ساعة ونصف، من الإقلاع من مطار المدينة المنورة باتجاه الجزائر"، مضيفا أن قائد الرحلة اضطر إلى الهبوط بمطار القاهرة، الأمر الذي أحدث هلعا وسط المسافرين، فيما لا تزال الطائرة بمطار القاهرة".