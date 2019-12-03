السيسي يفتتح أكبر مدينة للأثاث في الشرق الأوسط

🌇 #مشاريع_مصر 🇪🇬|

تستقبل محافظة دمياط اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يشهد افتتاح أكبر مدينة أثاث في الشرق الأوسط.

وتهدف مدينة الأثاث الجديدة إلى دعم تطوير وتوطين صناعة الأثاث بمحافظة دمياط ، وإدخال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. pic.twitter.com/WXLoFvmRBk