السيسي يفتتح أكبر مدينة للأثاث في الشرق الأوسط

وتضم مدينة الأثاث الجديدة، 1375 مصنعا للأثاث وأكاديمية عالمية للتصميم والتدريب ومجمعات مطاعم ومعارض ومركز مؤتمرات.
🌇 #مشاريع_مصر 🇪🇬|— مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) December 3, 2019
تستقبل محافظة دمياط اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يشهد افتتاح أكبر مدينة أثاث في الشرق الأوسط.
وتهدف مدينة الأثاث الجديدة إلى دعم تطوير وتوطين صناعة الأثاث بمحافظة دمياط ، وإدخال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. pic.twitter.com/WXLoFvmRBk
وتقع المدينة الجديدة في محافظة دمياط، وتهدف حسب صحيفة "الأهرام" المصرية إلى دعم وتطوير وتوطين صناعة الأثاث بدمياط، وإدخال التقنيات والتكنولوجيا الإيطالية الحديثة على هذه الصناعة.
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