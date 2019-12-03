سوريا تطرح مناقصة لشراء 45 ألف طن من الأرز الأبيض

قال تجار أوروبيون، اليوم الثلاثاء، إن سوريا طرحت مناقصة لشراء 45 ألف طن من الأرز الأبيض .

وأضافوا أن المناقصة التي طرحتها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تُغلق في السادس من يناير/ كانون الثاني 2020، وفقا لـ "رويترز".

وتطلب المناقصة أرزّا أبيض قصير الحبة من الدرجتين الثالثة أو الرابعة. ولم يتم تحديد دولة منشأ بعينها في المناقصة بحسب التجار.

وتشترط المناقصة توريد نحو 25 ألف طن بعد 90 يوما من تأكيد الطلبية و20 ألف طن بعد 180 يوما من توريد الشحنة الأولى.

وجرى طلب الأرزّ معبأ في أكياس ويتعين تقديم العروض باليورو.

وأُغلقت مناقصة سابقة طرحتها المؤسسة لشراء 45 ألف طن من الأرز بشروط مماثلة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.