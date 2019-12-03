"النزاهة" العراقية تستدعي وزير السياحـة الأسـبق ورئيس هيئة استثمار بغداد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استدعاء بحق وزير السياحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار بغداد الحالي.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن القرار يأتي استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

ونقلت القناة عن دائرة التحقيقات في الهيئة، القول بأنه تم "إصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق كل من وزير السياحة الأسبق ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي"، وذلك في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.

وأضافت: "جاء ذلك على خلفية المخالفات المرتكبة في العقد المبرم بين هيئة السياحة وإحدى الشركات المختصة بالتجارة والمقاولات لاستثمار وتطوير بحيرة الجادرية السياحية".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف، ورئيس هيئة استثمار كربلاء السابق وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين، فضلا عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه، فيما أفصحت مطـلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحق نوابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العام.