صورة نادرة للملك سلمان وهو في عمر 18 عاما بالأردن

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو في عمر 18 عاما.

وكشفت دارة الملك عبد العزيز التاريخية عن الصورة النادرة للملك السعودي، والتي يعود تاريخها إلى عام 1953.

ويظهر الملك سلمان في الصورة، وهو يجلس بجانب عدد من الأشخاص، على مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة العاهل الأردني وقتها الملك حسين للمملكة الأردنية.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز أن الصورة نشرت في الذكرى الخامسة للبيعة.

ويواكب الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ذكرى تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.

ويحتفي شعب المملكة والمقيمون على أرضها ببيعة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات ممتنة لخير العطاء، في مجالات الحياة كافة، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة، وفقا للوكالة.

وقد بويع الملك سلمان ملكا في 23 يناير/كانون الثاني 2015، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، إثر تعيينه في 18 يونيو/ حزيران 2012 بأمر ملكي، كما بقي حينها في منصبه وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عُيّن فيه في 5 نوفمبر 2011، وقبل ذلك كان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

ووُلد سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 ديسمبر/كانون الأول 1935 في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود.