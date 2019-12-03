الدنمارك متأكدة من أن "التيار الشمالي 2" يفي بالالتزامات الدولية

صرح السفير الدنماركي لدى روسيا، كارستن سيندرغورد، اليوم الثلاثاء، بأنه قبل إصدار تصريح لبناء خط أنبوب "التيار الشمالي-2" في المنطقة الدنماركية الخالصة، كان على البلاد أن تتأكد من أن المشروع يفي بالمتطلبات الدولية والمعايير البيئية.

موسكو - سبوتنيك. وقال سيندرغورد لوكالة "سبوتنيك": "كنا بحاجة إلى التأكد من أن المشروع يتماشى تمامًا مع التزاماتنا الدولية ومعاييرنا البيئية. لم تكن هذه مسألة سياسية لأن وزير خارجيتنا لم يتعامل معها. لقد اتخذ القرار من قبل الوكالة [للطاقة] تم تفويضها لهذه المهمة من قبل الوزارة لأسباب فنية".

ووفقًا للسفير، اتخاذ القرار المؤيد للمشروع الروسي قد تيسر أيضًا من خلال قيام الشركة المشغلة "نورد ستريم 2" بتقديم طلب جديد ، يشير إلى مد خط أنابيب للغاز ليس عبر المياه الإقليمية للدانمارك ، كما كان في الطلب الأول، بل عبر المنطقة الاقتصادية للبلاد خارج المياه الإقليمية.

وأوضح سيندرغورد: "لدينا قواعدنا الخاصة، والتزاماتنا، وإجراءاتنا، ونحن لا ننوي انتهاكها. استغرق الأمر 14 شهرًا لاتخاذ هذا القرار. 14 شهرًا ليس سيئًا. هذا قرار إداري بحت وعملية شفافة إلى حد ما".

وأصدرت الدنمارك، آخر الدول التي يجب أن يمر عبرها "التيار الشمالي-2" برا أو بحراً، في 30 تشرين الأول/أكتوبر، تصريحًا لمد جزء من خط أنابيب الغاز الذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر الجرف الجنوبي الشرقي لجزيرة بورنهولم في بحر البلطيق في المنطقة الاقتصادية الخاصة للبلاد.

ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019. ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا .

وتعتبر شركة "نورد ستريم-2 أي جي" ، التي تملك "غازبروم" 100 في المئة من أسهمها، مشغلا للمشروع، وتعهد الشركاء الأوروبيين في المشروع - "شل" و"أو أم في" و "إينجي" و"يونيبر" و"فينترسهال" تغطية 50 في المئة من كلفة المشروع عن طريق استثمار كل شركة مبلغ 950 مليون يورو [إجمالي 4.75 مليار يورو]، أما النصف الثاني من إجمالي حجم الاستثمار المطلوب 4.75 مليار يورو فستوفره "غازبروم".