بالأرقام أكثر الدول العربية تسجيلا لحالات تعدد الزوجات... فيديو

وأوضحت أن الكويت تعتبر الدولة الخليجية الأعلى في تعدد الزوجات خلال السنوات 2010 – 2015 بنسبة 8.13 %، تليها قطر بنسبة 7.88 %، ثم البحرين بنسبة 5.16 %، فيما لم تتوافر البيانات اللازمة لمعرفة نسب التعدد في السعودية وعمان والإمارات.
دعت هيفاء أبو غزالة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها خلال المنتدى إلى ضرورة إعادة النظر في شروط الزواج ووضع برامج مدرسية وإعلامية حول مؤسسة الزواج وأهدافها، كما شددت على أهمية إعادة النظر في الأساليب المجتمعية التي تخنق هذه المؤسسة المقدسة يوما بعد يوم.
كلمة السفير الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، جامعة الدول العربية— Doha International Family Institute (@DIFI_Qatar) December 2, 2019
H.E. Dr. Haifa Abu Ghazaleh, Assistant Secretary-General, and Head of the Social Affairs Sector, League of Arab States pic.twitter.com/lNIML4SllU
وبحسب صحيفة العربي الجديد أكدت شريفة العمادي مديرة معهد الدوحة الدولي للأسرة أن التقرير الصادر عن المعهد هو الأول من نوعه في العالم العربي وقد استمر العمل عليه استمر أكثر من عامين.
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