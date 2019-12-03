بالأرقام أكثر الدول العربية تسجيلا لحالات تعدد الزوجات... فيديو

احتلت الكويت المرتبة الأولى في نسبة تعدد الزوجات بنسبة 8.12%، بحسب التقارير الاجتماعية لحالة تعدد الزوجات في العالم العربي، التي صدرت على هامش منتدى "الأسرة العربية حول الزواج" الذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة.

وأوضحت أن الكويت تعتبر الدولة الخليجية الأعلى في تعدد الزوجات خلال السنوات 2010 – 2015 بنسبة 8.13 %، تليها قطر بنسبة 7.88 %، ثم البحرين بنسبة 5.16 %، فيما لم تتوافر البيانات اللازمة لمعرفة نسب التعدد في السعودية وعمان والإمارات.

دعت هيفاء أبو غزالة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية في كلمتها خلال المنتدى إلى ضرورة إعادة النظر في شروط الزواج ووضع برامج مدرسية وإعلامية حول مؤسسة الزواج وأهدافها، كما شددت على أهمية إعادة النظر في الأساليب المجتمعية التي تخنق هذه المؤسسة المقدسة يوما بعد يوم.

كلمة السفير الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، جامعة الدول العربية



H.E. Dr. Haifa Abu Ghazaleh, Assistant Secretary-General, and Head of the Social Affairs Sector, League of Arab States pic.twitter.com/lNIML4SllU — Doha International Family Institute (@DIFI_Qatar) December 2, 2019

​وبحسب صحيفة العربي الجديد أكدت شريفة العمادي مديرة معهد الدوحة الدولي للأسرة أن التقرير الصادر عن المعهد هو الأول من نوعه في العالم العربي وقد استمر العمل عليه استمر أكثر من عامين.