واردات الأردن النفطية من العراق بلغت 309 آلاف برميل خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن واردات البلاد النفطية من العراق بلغت خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 309 آلاف برميل، جرى نقلها بمعدل عشرة آلاف برميل يوميا من مصفاة بيجي إلى الزرقاء شمالي الأردن.

عمان - سبوتنيك. وأفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، بأن "كميات النفط المستوردة من العراق لشهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بلغت 309 آلاف برميل تم نقلها بواسطة 1209 صهاريج".

ونقل البيان عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، قولها إن "مجموع الكميات المستوردة من نفط العراق تم نقلها من مصفاة بيجي الى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء بمعدل 10 آلاف برميل يوميا"، لافتة إلى أن مجموع الكميات المفرغة في مصفاة البترول الأردنية منذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغت 776 ألف برميل.

وتابعت الوزيرة زواتي موضحة أن هذه الكميات "تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "التعاون الطاقي" القائم بين الأردن والعراق وبما يخدم مصالح البلدين.

وفيما يتعلق بأسعار نفط العراق قالت الوزيرة زواتي، إن مذكرة التفاهم تنص على أن يبيع العراق النفط الخام (نفط خام كركوك) للأردن على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص كلف النقل والفرق بالمواصفات.

وتابعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية: "مذكرة التفاهم تجسد مصالح الأردن والعراق الاقتصادية وتعزز التعاون الطاقي بين البلدين وتسهم في استحداث المزيد من فرص العمل وإعادة الدور الاقتصادي الحيوي للطريق البري بين البلدين".

كما أكدت أهمية المضي قدما بعلاقات التعاون بين الأردن والعراق في مجال الطاقة بما يلبي مصالح الطرفين باستكمال انشاء أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة الذي يمتد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين.

وبدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بالتعاون مع الجانب العراقي، مطلع سبتمبر، العمل بمذكرة تفاهم جرى توقيعها في شباط/فبراير الماضي تشتري بموجبها المملكة النفط الخام العراقي( نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاتها السنوية.