أطلق النيران على مواطن ومنع إسعافه... الحكم بالإعدام على أحد رجال حميدتي

قضت محكمة سودانية على أحد رجال قوات الدعم السريع بالإعدام شنقا، بعد أن تسبب في مقتل أحد الأشخاص ومنع إسعافه.

وأصدرت محكمة جنايات الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور حكما نهائيا بالإعدام حتى الموت على نقيب بقوات الدعم السريع، وذلك في مقتل الحاج طاهر عمر هاشم في 17 يونيو العام الماضي.

وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، فقد جاءت الإدانة بعد أخذ رأي أولياء الدم وابن القتيل، والذين طالبوا بالقصاص منه.

وكانت الإدانة تحت المادة 130 بالقتل العمد، واستندت المحكمة في قرارها على البينات التي قدمت لها من خلال التحري لدى الشرطة.

وحسب التحقيقات، فقد أطلق الضابط النيران على القتيل وتركه ينزف دون إسعافه، ومنعه من أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسب إحدى الصحف المحلية.