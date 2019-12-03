"دمشق برلين"... شركة سورية تبدأ بتسيير رحلاتها إلى ألمانيا

وبحسب وكالة "سانا"، فقد أعلنت الشركة ببيان لها أنها ستطلق أولى رحلاتها في الرابع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك ضمن خطتها الرامية إلى توسيع شبكة محطاتها الإقليمية والعالمية وتلبية احتياجات ورغبات مسافريها.

بحسب الوكالة، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجة شركة "أجنحة الشام" لربط دمشق مع أكبر مدن أوروبا وأكثرها نشاطا وحيوية حيث ستسير رحلتين أسبوعيا بشكل مبدئي وبأسعار تشجيعية مع السماح بوزن 30 كيلوغراما لكل مسافر.

وأشارت إلى أنه وبعد إضافة برلين على قائمة المحطات التي تصلها طيارات الشركة، تكون محطاتها المباشرة وغير المباشرة تجاوزت العشرين محطة عربية وإقليمية وعالمية.

وستبدأ الشركة مع إطلالة العام المقبل، بتسيير رحلات إلى مدينة دوسلدورف الألمانية أيضا وبمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، وفق بيانها الذي أشارت فيه أيضا إلى أن هذه الرحلات ستتيح للكثير من المسافرين السوريين سهولة الحركة والوصول إلى وطنهم وتعزيز حركة السفر في الاتجاهين.