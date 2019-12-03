السيسي يعد بتصدير الكهرباء للعالم... فيديو

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن "الدولة صرفت على خدمة الحصول على الكهرباء وتحسينها للمواطن المصري 615 مليار جنيه".

وأضاف أن الكهرباء معناها تنمية وحياة بالنسبة للمواطن، معقبا: "مصر هتصدر الكهرباء للعالم كله بعد مضاعفة شبكات الإنتاج إلى ثلاثة أضعاف".

وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظة دمياط: "لدينا خطة لمضاعفة إنتاج الكهرباء بنسبة 28% خلال الــ5 سنوات".

وتابع: "خطة تطوير الكهرباء كانت ستنفذ على مدار 15 سنة على الأقل، ولكن المشروعات تتم من خلال التخطيط والمتابعة الدقيقة وبكفاءة عالية".

ونوه السيسي إلى أن مشكلة تحصيل الكهرباء، سيتم القضاء عليها مع اكتمال مشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية مسبوقة الدفع، مشيرا إلى أن عدد المشتركين في خدمات الكهرباء سيبلغ 30 مليون مشترك، موضحا أن هذا العدد الكبير لا يمكن تغطيته خلال عام، حيث وضعت الدولة مدة من 10 إلى 15 عاما لإنجاز هذا الأمر، مع تشجيع الشركات المصرية على إنتاج أكبر عدد من العدادات الذكية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة دمياط لافتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في نطاق المحافظة.

ومن أبرز المشروعات التي افتتحها السيسي، مدينة دمياط الجديدة للأثاث، على مساحة 330 فدانا، ومحطة البضائع متعددة الأغراض في ميناء دمياط. كما يفتتح الرئيس السيسي، فندق اللسان برأس البر، بالإضافة إلى مركز التعليم المدني للمؤتمرات ومحطة كهرباء غرب دمياط، وتوسعات محطة الصرف الصحي في رأس البر، وعددا من مشروعات الإسكان منها مشروع دار مصر والإسكان الاجتماعي.