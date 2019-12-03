6 قتلى و42 جريحا جراء حريق ضخم في العاصمة السودانية... فيديو وصور

وأفاد شهود عيان بأن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، داخل المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة، موضحين أن "النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة".
وأظهرت صور للحريق سحب الدخان وهي تغطي المنطقة، كما شوهدت عربات الإسعاف تهرع إلى المكان.
— نمور العباسية (@apasya0088) December 3, 2019
— حميدة مبارك 🌸 (@7mieda) December 3, 2019
في غضون ذلك، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) December 3, 2019
وأوردت اللجنة أن "إصابات متفاوتة الخطورة توافدت إلى المستشفى، وما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية".
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