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14:18 03 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الملك سلمان بن عبد العزيز

    الملك سلمان يصدر قرارات جديدة... منها ما يتعلق بست دول

    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUD
    العالم العربي
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    ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بجدة.

    واعتمد مجلس الوزراء 15 قرارا جديدا،  من أبرزها الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في روسيا الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).  

    كما وافق على التباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في دولة الكويت للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    كما قرر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه اليوم، تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

    وشملت القرارات أيضا، الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك، والتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية الدومينيكان، والموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام 1973، والموافقة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية والهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام في أستراليا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا.

    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع نائبه خالد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف
    © REUTERS / POOL New
    أبرز تصريحات ولي العهد السعودي بمناسبة تسلم المملكة رئاسة "مجموعة العشرين"
    بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع اليوم الثلاثاء، على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

    وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز في اجتماعه اليوم، عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذين قدموا عزاءهم ومواساتهم كافة في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز.

    ورحب مجلس الوزراء السعودي، ببدء المملكة لرئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مشيدا بالبرنامج المعد لهذه القمة بتوجيهات من العاهل السعودي، وبإشراف ومتابعة سمو ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتأكيد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامها بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي لتحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية ، معربا عن شكره لليابان على جهدها وما حققته خلال رئاستها من أعمال المجموعة في عام 2019.
    وعدّ مجلس الوزراء انتخاب المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، عضوا في لجنة التراث العالمي للمرة الأولى، ترجمة لما يحظى به قطاع الثقافة من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، وتأكيداً لثقة المجتمع الدولي بمكانة المملكة ودورها الداعم لجهود حفظ التراث العالمي.

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    الكلمات الدلالية:
    اليونسكو, الأمم المتحدة, الكويت, كولومبيا, روسيا, السعودية, سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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