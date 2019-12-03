محلل سياسي: واشنطن تريد دعم الجيش اللبناني لمواجهة "حزب الله"

قال سركيس أبو زيد، الكاتب والمحلل السياسي، إن لبنان الآن يمر بمرحلة صعبة في خضم تجاذبات بين مختلف الأطراف حول تكوين السلطة الجديدة، لذلك تعتمد واشنطن آلية فرض العقوبات ومحاصرة لبنان اقتصاديا للتأثير على الأطراف المتنازعة وعلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان تكون أقرب لتوجهات واشنطن.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني، في تصريحات لراديو " سبوتنيك "، أن واشنطن كذلك تسعى إلى تعزيز دور الجيش اللبناني لأنه يمكن أن يكون له تأثير في الأزمة الحالية، وحتى يكون الفريق المؤيد لواشنطن قادرا على التأثير في "حزب الله" وحلفائه والضغط على رئيس الجمهورية للقبول بشروط معينة تخدم مصالح الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون بالكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنوا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب رفعت الحظر عن مساعدات أمنية للبنان تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وذلك بعد أكثر من شهر من إعلام أعضاء الكونغرس بحجبها دون تقديم أي تفسير.

وكان أعضاء بالكونغرس ودبلوماسيون أمريكيون قد عارضوا بقوة حجب المساعدات للبنان، قائلين إنها لازمة لدعم جيشه في وقت يواجه فيه حالة من عدم الاستقرار في البلد والمنطقة.