السودان... ارتفاع حصيلة القتلى في حريق المنطقة الصناعية إلى 15

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة القتلى في الحريق الناجم عن انفجار بأحد المصانع بمنطقة بحري في الخرطوم قد ارتفعت إلى 15 قتيلا.

وذكرن اللجنة، في بيان عبر "فيسبوك": "ارتفع عدد الوفيات في مستشفى بحري التعليمي إلى 15 حالة وفاة بعد وصول عدد 9 جثامين من موقع الكارثة، وتم تأكيد وفاتها وتحويلها إلى المشرحة".

وكانت اللجنة قد أشارت لوجود حالة وفاة أخرى في مستشفى "الأمل".

وكانت لجنة أطباء السودان قد أفادت، في وقت سابق، باندلاع حريق هائل في مصنع بمدينة بحري في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، داخل المنطقة الصناعية في الخرطوم بحري، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة، موضحين أن "النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة".

وأظهرت صور للحريق سحب الدخان وهي تغطي المنطقة، كما شوهدت عربات الإسعاف تهرع إلى المكان.

في غضون ذلك، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.