مفوضية حقوق الإنسان في العراق تثمن دور الدفاع المدني خلال الأزمة

أكدت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الدكتورة فاتن عبد الواحد الحلفي أهمية استنفار كل الجهود والطاقات للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وكل ما يتعلق بوضع البلد خلال الأزمة الحالية، جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو المفوضية الحلفي بمدير مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية " اللواء كاظم بوهان ".

ودعت الحلفي خلال اللقاء إلى ضرورة دعم المديرية وتطوير آلياتها وقدراتها وبما يساهم في أداء دورها في الحفاظ على أمن وسلامة الجميع .

وأثنت الحلفي على جهودهم المبذولة في مكافحة الحرائق، وإنقاذ أرواح المواطنين وكذلك تقديم المساعدة الطبية والإسعاف الفوري في ساحات التظاهر وبالخصوص الذين تعرضوا إلى حالات الاختناق نتيجة استنشاق الغازات المضرة بالصحة المنبعثة من الحرائق والقنابل المسيلة للدموع في بغداد والمحافظات ، فضلا عن سرعة فرق الدفاع المدني في إخماد الحرائق وتأمين سلامة البلد في هذه الفترة العصيبة.

بدوره عبر مدير الدفاع المدني عن امتنانه لدور المفوضية في رصد ومتابعة عمل فرق الدفاع المدني وزياراتهم المستمرة، مستعرضا أهم الإجراءات والخطط المتخذة للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا.