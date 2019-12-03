وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان المستجدات على الساحتين السورية والليبية

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، هاتفيا، اليوم الثلاثاء، الأوضاع على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها المستجدات في كل من سوريا وليبيا.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، فقد أجرى شكري اتصالا هاتفيا بابن زايد تناولا خلاله "الأوضاع المتأزمة على الساحة الإقليمية، ولاسيما الأزمات المفتوحة في عدد من الدول العربية كسوريا وليبيا".

واتفق الجانبان على "أهمية العمل للإسراع بالتحرك نحو الحلول السياسية للأوضاع المتأزمة على نحو يحقق طموحات الشعوب العربية في حياة كريمة مع التأكيد على محاربة الإرهاب والتطرف والحيلولة دون التدخلات في الشأن العربي التي تعمل منذ سنوات على تعزيز وضع تيارات التطرف في المنطقة".

وناقش الوزيران الأوضاع في ليبيا حيث اتفقا على "تكثيف التواصل في المرحلة القادمة مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالاستقرار في ليبيا لدفع الأمور نحو الحل السياسي المنشود من الأشقاء الليبيين ومن الدول الشقيقة والصديقة لليبيا".