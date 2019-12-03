شاهد... الملك سلمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على الأمير متعب بن عبد العزيز

أدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود.

وكان في استقبال "خادم الحرمين الشريفين" لدى وصوله، الأمير عبد الاله بن عبد العزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.

شاهد : لحظة حضور الملك وولي العهد للصلاة على جثمان #الأمير_متعب_بن_عبدالعزيز رحمه الله في مسجد الإمام تركي بن عبد الله pic.twitter.com/8B7P09XPJG — صحيفة المرصد (@marsdnews24) December 3, 2019

كما كان في استقبال الملك السعودي، ابنا الفقيد، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن متعب بن عبد العزيز، وكذلك الأمراء أحفاد الفقيد.

وتقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، العزاء والمواساة من الأمراء.

صور .. #خادم_الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود #المرصد pic.twitter.com/pfHQeBvxnK — صحيفة المرصد (@marsdnews24) December 3, 2019

وسأل خادم الحرمين الشريفين، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

والأمير الراحل، متعب بن عبد العزيز آل سعود، المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الأحياء.

ويحتل الأمير متعب الترتيب 17 بين أخوته الذكور، وعددهم 36 ابنا من عدة زوجات.