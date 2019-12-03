"الوزراء السوداني" يعلن عزمه تشكيل لجنة تحقيق في حريق المنطقة الصناعية

أعرب مجلس الوزراء في السودان عن تعازيه لعائلات ضحايا حريق مصنع السيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم، الذي أدى إلى مقتل 23 وإصابة 130 شخصا، ويعلن عزمه تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات.

الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الوزراء الانتقالي: "شهدت المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري اندلاع حريق هائل بمصنع سالومي للسيراميك بضاحية كوبر. تسبب الحريق في سقوط 23 قتيلاً وأكثر من 130 جريحا حتى الآن، تُقدم لهم العناية الطبية حالياً. وقد استنفرت وزارة الصحة الاتحادية كافة قدراتها لمواجهة الموقف وأطلقت نداءً للمواطنين للتبرع بالدم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة".

وأضاف البيان: "وإذ يتقدم مجلس الوزراء بأحر التعازي لعائلات وزملاء وأصدقاء الضحايا ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة، كما ويدعو بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين".

وعن سبب الحريق جاء في البيان: "الحريق حدث نتيجة لانفجار تانك للغاز كان يقوم بتفريغ حمولته في صهاريج أرضية. وتشير المشاهدات الأولية إلى غياب وسائل وأدوات السلامة الضرورية بالمصنع، بالإضافة إلى عمليات تخزين عشوائي لمواد سريعة الاشتعال، الأمر الذي ساهم في استمرار وتمدد الحريق وتدمير المصنع بشكل كامل. وسيقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلاً".