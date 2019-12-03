أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الملك سلمان

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "تلقى الأمير تميم، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الملك سلمان".

وأضافت الوكالة أن الرسالة "تضمنت دعوة أمير قطر لحضور اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تسلم الرسالة، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

سمو الأمير يتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تسلم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.#قنا pic.twitter.com/pIhhWN8XwW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 3, 2019

يأتي ذلك، قبل أيام من القمة الخليجية، التي تعقد في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في الرياض للعام الثاني على التوالي، والتي تعد القمة الثالثة، منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر، في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي تنفيه الدوحة باستمرار.