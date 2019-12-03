وزير الدفاع الإسرائيلي يصطحب كتابا للخميني خلال زيارته لقاعدة عسكرية... (بالفيديو والصور)

حمل وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، كتابا لقائد الثورة الإيرانية، آية الله الخميني، خلال زيارته لقاعدة عسكرية جوية.

ونشر بينيت، وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، جاء فيها أنه يحمل كتاب "الإسلام والثورة" للخميني خلال زيارته لقاعدة حتسور الجوية الإسرائيلية.

ביקור שלי היום בבסיס חיל האוויר חצור עם מפקד חיל האוויר, מפקדי הטייסות, לוחמי כיפת ברזל, טכנאים וכל החיילים הנפלאים.

צילום: שחר לוי, משרד הביטחון. pic.twitter.com/iYepw4mPNi — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 3, 2019

وأوضح نفتالي بينيت في تغريدته أنه زار القاعدة الجوية اليوم، الثلاثاء، برفقة قائد سلاح الجو، وقائد الطيران ومحاربو "القبة الحديدية"، وتقنيين ومجموعة من الجنود والضباط الإسرائيليين.

وذكر بينيت في مقطع الفيديو أنه سعيد بزيارته تلك للقاعدة الجوية، معربا عن سعادته البالغة بلقاء الضباط والجنود في القاعدة الجوية "حتسور"، التي تقع وسط إسرائيل، وهي أيضا من أقدم وأضخم القواعد العسكرية الإسرائيلية.

שר הביטחון נפתלי בנט לקח איתו לביקור בבסיס חיל האוויר חצור את הספר הזה: "איסלאם ומהפכה 1 - מכתביו של האימאם חומייני" pic.twitter.com/bT35EuyLFG — Barak Ravid (@BarakRavid) December 3, 2019

من جانبه، أفاد الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، في تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، أن اسم الكتاب الذي يحمله نفتالي بينيت هو "الإسلام والثورة"، الجزء الأول للخميني، وأنه جاء به من طائرته العسكرية ونزل به إلى القاعدة العسكرية، ويبدو أنه كان يقرأ الكتاب خلال رحلته بالطائرة.