"أنصار الله" تصد هجمات داخل الأراضي اليمنية على الحدود مع السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الثلاثاء، إحباط سلسلة هجمات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية وفي داخل الأراضي اليمنية.

القاهرة – سبوتنيك . وذكر الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، عبر تويتر، أن قوات التحالف واصلت خلال الساعات الماضية، تصعيدها من خلال شن عدد من الهجمات المكثفة في جبهات الحدود والجبهات الداخلية، لافتا إلى أن طيران التحالف شن أكثر من 18 غارة على جبهات الحدود

وأكد العميد سريع أن الهجمات ومحاولات التسلل "لم تحقق أي تقدم، وتلقت قوات التحالف صفعات موجعة".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أواخر عام 2014.