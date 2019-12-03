الكويتية عهود العنزي تغضب البحرينيين برد فعلها عقب مباراة في "خليجي 24"

أغضبت خبيرة الأزياء والموضة الكويتية، عهود العنزي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بسبب رد فعلها عقب مباراة أقيمت ضمن بطولة "خليجي 24".

وتظهر العنزي في مقطع مصور، عقب مباراة الكويت والبحرين في البطولة، وتسأل عن الذي أحرز الهدف الذي تسبب في إقصاء منتخب بلادها، ليرد أحدهم عليها أنها البحرين، ليكون رد فعلها: "ألعنه".

#عهود_العنزي يالله رفعو حق هالاشكال الواطيه بعد! قلة ادب و يبين الحقد واضح pic.twitter.com/5JSRZcrsuH — Hessa M. Alahmed (@Hesalahmed) December 3, 2019

لكن خرجت عهود العنزي، اليوم الثلاثاء، لتعتذر من شعب البحرين، من خلال مقطع مصور أكدت فيه أنها "لم تكن تقصد الإساءة أبدا لأشقائها".

وقالت:

"أولا أقدم اعتذاري للبحرينيين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المباراة... وهذا حماس فقط".

واعتبرت أن البعض أخذ رد فعلها بـ"حساسية"، مؤكدة أنها تابعت المباراة وهنأت البحرين على الفوز لأنها تعتبر أن الكويت والبحرين "شعب واحد"، معربة عن أسفها وطالبت الجميع بـ"التحلي بالروح الرياضية".

عهود العنزي تعتذر لي أهل البحرين بيض الله وجهك وهذي عشمنا في أهل الكويت https://t.co/vrHM4VyB21 — Mansoor Alfadhala (@MansoorAlfadha2) December 3, 2019

وأبدت خبيرة الموضة الكويتية اندهاشها ممن أسمتهم بـ”المتصيدين"، بحسب وصفها، الذين يحاولون الإساءة إلى شخص بمجرد أن يتكلم أو تصدر منه كلمة.

وودع المنتخب الكويتي بطولة "خليجي 24"، المقامة حاليا على الأراضي القطرية، بعدما تكبد خسارته الثانية في دور المجموعات على يد المنتخب البحريني.

وانطلقت المباراة، أمس الاثنين، على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن إحدى أهم مباريات اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي.