تسجيل
20:24 03 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث

    تونس... تسجيل 30 حادث مرور و4 قتلى يوميا والسلطات ترفع حالة التأهب

    © REUTERS / AMMAR AWAD
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104247/11/1042471134.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912031043601120-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-30-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%884-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-/

    عاشت تونس يوما حزينا الأسبوع المنقضي على وقع فاجعة مازالت تداعياتها تخيم على البلاد إلى اليوم، حيث أدى حادث انقلاب حافلة سياحية يوم الأحد الماضي في منطقة عين السنوسي بمحافظة باجة شمال غربي تونس إلى مصرع 27 شخصا وإصابة 19 آخرين وفق الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة العمومية التونسية.

    وتتمثل تفاصيل الحادث في انزلاق حافلة سياحية على مستوى الطريق الرابط بين عمدون بمحافظة باجة وعين دراهم بمحافظة جندوبة كانت تقوم برحلة داخلية قادمة من العاصمة تقل مجموعة من الطلبة والتلاميذ تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، حيث يخضع المصابون إلى الرعاية الصحية بمستشفيات العاصمة فيما تم تسليم جثامين الضحايا لعائلاتهم، هذه الحادثة كانت لها تداعياتها على الصعيد المحلي في تونس.

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    ليلة عاصفة في جلمة التونسية بعد وفاة شاب أحرق نفسه... بالفيديو
    والي محافظة باجة يستقيل

    بعد حادث انقلاب الحافلة السياحية وارتفاع عدد الضحايا قدم والي محافظة باجة سليم التيساوي استقالته إلى رئاسة الحكومة التونسية وذلك لأسباب وصفها بالشخصية، وفق ما جاء في نص الاستقالة.

    وكان والي باجة قد أكد في تصريح صحفي أنه يرجح أن يكون الحادث قد حدث بسبب خلل في الحافلة أو الإفراط فى السرعة معتبرا أن حالة الطريق عادية.

    فتح تحقيق ومطالبة بمساءلة من ثبت تقصيرهم

    رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وخلال تفقده للمصابين جراء حادث انقلاب الحافلة السياحية بمستشفيات العاصمة تونس، قال إنه إذا كانت التشريعات ستصبح عقبة أمام صحة المواطن فما على المشرّع إلا أن يتحمل مسؤوليته قائلا: "المستشفيات في تونس لا يتوفّر فيها الحد الأدنى لحقوق الإنسان" مشيرا إلى أن القضية أعمق من مجرد إعلان حداد وطني، مطالبا بالتطرق إلى أسباب هذه الحوادث الأليمة ومعالجتها.

    من جهته، طالب رئيس البرلمان التونسي راشد الخريجي الغنوشي بفتح تحقيق في الغرض وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من يثبت تقصيرهم أو تورطهم في هذا الحادث الأليم.

    رئيس مجلس الشورى لحركة "النهضة" الإسلامية عبد الكريم الهاروني، أكد في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن النهضة دعت إلى فتح تحقيق جدي وسريع لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن تونس فقدت جراء حوادث الطرق سنة 2018 نحو 1200 تونسي وتونسية أي أكثر بكثير مما فقدتهم خلال ثورة 14 يناير 2011.

    وقال الهاروني إن "الحكومة القادمة مطالبة بوضع السياسة المرورية من أولوياتها ومن هذا المنطلق نحن مطالبون بتطوير تشريعاتنا وقوانيننا كذلك مطالبين بوضع مبادرة تشريعية جديدة في البرلمان لتطوير قوانين الطرقات".

    تهشم زجاج حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير في الجيزة، مصر، 19 مايو/أيار 2019
    © REUTERS / AHMED FAHMY
    قتلى وجرحى جراء انقلاب حافلة سياحية غربي تونس... فيديو
    4 قتلى يوميا في تونس

    في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أفاد محمد أمين سوقير، رئيس إدارة المعطيات بالمرصد الوطني لسلامة المرور أن تونس تشهد 30 حادث مرور يوميا تخلف على الأقل 4 قتلى فيما تشير الإحصائيات المسجلة لدى المرصد إلى تسجيل 11 قتيلا لكل 100 ألف ساكن.

    وأكد سوقير أنه وعلى امتداد 11 شهرا أي من مطلع السنة الجارية إلى حدود 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 تم تسجيل 5072 حادث مرور في تونس خلفت 1002 قتيل و7687 جريحا.

    وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن تونس تقبع في المرتبة 44 عالميا من حيث نسبة حوادث المرور.

    وأوضح رئيس إدارة المعطيات بالمرصد الوطني للمرور أن تونس عملت على تخفيض عدد النقاط السوداء التي تعرف كما هائلا من حوادث المرور في السنوات الأخيرة من 220 نقطة سوداء إلى حوالي 43 نقطة سوداء.

    وحسب إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور فإن أسباب الحوادث تكون بدرجة أولى في شق المترجل للطريق أو السهو وعدم الانتباه من قبل السائق إلى جانب السرعة.

    تشريعات تحتاج إلى التطوير

    رغم ترسانة التشريعات التي فرضها المشرع التونسي في ما يعنى بقانون قواعد الجولان والسلامة على الطرقات للحد من حوادث المرور إلا أنها تبقى في حاجة إلى التطوير كي تكون أكثر فاعلية للتخفيض من آفة "إرهاب الطرقات".

    رئيس إدارة المعطيات بالمرصد الوطني للمرور محمد أمين سوقير، قال إن المرصد يقوم بصفة دورية بحملات تحسيسية وتوعوية تشمل مختلف الشرائح العمرية وتستهدف جميع وسائل النقل وفي المقدمة الدراجات النارية للتحسيس بضرورة ارتداء الخوذة أثناء السياقة وتشمل كذلك الحملات مختلف الطرقات للتحسيس بأهمية احترام قواعد الطريق للحفاظ على سلامة الأرواح.

    انظر أيضا:

    "صيحة فزع" تونسية لوقف العنف ضد النساء... صور
    ليلة عاصفة في جلمة التونسية بعد وفاة شاب أحرق نفسه... بالفيديو
    قتلى وجرحى جراء انقلاب حافلة سياحية غربي تونس... فيديو
    تونس..."النهضة" تدعو إلى حكومة ائتلافية وتطالب الشاهد بإيقاف التعيينات
    ناشط تونسي: الثورة لم تنجح ومطالبنا مستمرة منذ 2011
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, ضحايا, حوادث مرورية, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المقاتلة الروسية متعددة الأهداف، والفوق صوتية، والعاملة في جميع الظروف المناخية، سو-27 التابعة للفرقة الاستعراضية الفرسان الروس
    عندما تكون المقاتلة على بعد ذراع...صور مذهلة للطيران الحربي في الجو
    الناتو ليس دعما لتركيا
    "الناتو" لم يعد يلبي رغبات تركيا
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك