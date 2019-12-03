خمسة صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في غرب العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، 3 كانون الأول/ديسمبر، تعرض قاعدة عسكرية تضم قوات ومستشارين أمريكيين، لقصف صاروخي، في الأنبار، غربي البلاد.

وأوضحت الخلية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أن خمسة صواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد، في محافظة الأنبار ، دون خسائر تذكر.

وألمحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتتمركز القوات الأمريكية مع المستشارين، في قاعدة عين الأسد في الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.