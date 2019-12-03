العراق يعلن القبض على نائب البغدادي

بغداد - سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك، تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار، وكان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد".

وأضاف البيان "كان يشغل هذا المجرم منصب نائب المقبور أبو بكر البغدادي وكان سابقاً يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي، موضحا أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأميركية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

ولفت ترامب إلى أنه، على الرغم من ذلك، أصبح من الممكن "تحديد هوية البغدادي بسرعة وبدقة". ووجه ترامب الشكر لتركيا، ضمن دول أخرى، لمساعدتها في تحديد موقع البغدادي.

وتزعم أبو بكر البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) منذ عام 2014، بعد أن أعلن دولته المزعومة وإحياء "الخلافة الإسلامية" في الشرق الأوسط من مسجد الموصل في العراق.