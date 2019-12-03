تحذير من السفارة السعودية في فرنسا

أصدرت سفار المملكة العربية السعودية في العاصمة الفرنسية، باريس، تحذيراً لرعايا المملكة المتواجدين هناك.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات.

وأضافت السفارة أن ذلك جاء بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب يوم الخميس المقبل في فرنسا وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، مما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، قبل أيام إن قطاعات حيوية في فرنسا ستتوقف عن العمل الخميس المقبل، على خلفية دعوات الإضراب التي أطلقتها النقابات العمالية الرافضة لقانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

وتشهد فرنسا حاليا حالة تعبئة واسعة تحسبا للإضراب الذي وصف بأنه الأضخم في تاريخ البلاد ويشمل قطاعات مهمة احتجاجاً على سياسات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.

وأعلنت عدة قطاعات تعليق أنشطتها في مقدمتها السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والمعلمون، والمحامون، والمستشفيات، والطاقة، والقضاء، والشرطة، وعمال النظافة، ومن كل الاتجاهات الأيديولوجية، على رأسهم نشطاء حركة "السترات الصفراء"، وبدعم من حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف).

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" أنه من بين القطاعات الأكثر تأثيراً شركة مترو الأنفاق الفرنسية، التي تلقت دعوات لوقف العمل من قبل النقابات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتوقف الملايين من الموظفين في فرنسا عن العمل خلال الإضراب المقرر لرفض إصلاح المعاشات التقاعدية.