للمرة الثانية خلال 48 ساعة... اغتيال مسؤول أمني كبير في عدن باليمن

اغتال مسلحان، قبل قليل، مسؤولاً أمنياً في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا الرصاص على رئيس قسم البحث الجنائي في شرطة العريش بمديرية خورمكسر شرق عدن، الرائد سالم لهطل أثناء مروره قرب مسجد السنة في منطقة العريش.

وأضاف أن الرائد لهطل قُتل على الفور، فيما لاذ الجناة بالفرار.

وتعد الجريمة هي الثانية من نوعها خلال 48 ساعة، حيث اغتال مسلحون أمس الأول الأحد، مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة، الرائد صلاح الحجيلي، أمام منزله في حي العيادات بالمديرية ذاتها.