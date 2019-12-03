عسكري أمريكي يكشف حقيقة استهداف زعيم "تحرير الشام" في سوريا بطائرة دون طيار

واشنطن - سبوتنيك . ونفى التحالف التقارير التي تفيد بأنه قتل مؤخرًا زعيم جماعة "تحرير الشام" الإرهابية (المعروفة سابقًا باسم جبهة النصرة ، المحظور في روسيا) في هجوم بطائرة دون طيار في المنطقة".

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد مايلز كاجينز لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "لم يقم التحالف بأي غارات جوية حديثة في شمال غرب سوريا".

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكرت وسائل إعلام سورية أن غارة جوية بطائرة دون طيار في محافظة إدلب السورية أطلقت من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسفرت عن مقتل أبو أحمد المهاجر، قائد جماعة هيئة "تحرير الشام" الإرهابية.