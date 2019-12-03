محققة الأمم المتحدة كالامارد تعيد الحديث في قضية مقتل خاشقجي

قالت محققة خاصة في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن العالم "لم يفعل ما يكفي للقصاص في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وحسب "رويترز" حثت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المختصة بعمليات الإعدام خارج القانون الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على بدل المزيد بشأن قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وقالت للصحفيين في بروكسل "أعتقد أن من المهم الاعتراف بأن المجتمع الدولي أخفق في القيام بواجبه تجاه ضمان ألا تكون هناك حصانة ممكنة أو إعفاء من العقاب في قتل جمال خاشقجي".

وتسعى كالامارد لإجراء تحقيق جنائي دولي عوضا عن محاكمة سعودية لكن الرياض رفضت طلبها.

ورافقت خديجة جنكيز التي كان خاشقجي يعتزم اتخاذها زوجة كالامارد في رحلة إلى بروكسل قالتا إن القصد منها تذكير الناس بأنهما ما زالتا تسعيان لتحقيق العدالة في قضية مقتل خاشقجي.

UN Special Rapporteur Agnes Callamard says EU, international community "disappointing" in their actions towards Saudi Arabia regarding the murder of journalist Jamal Khashoggi in Istanbul last year pic.twitter.com/vEiIPe2N0T — TRT World Now (@TRTWorldNow) December 3, 2019

وكان خاشقجي حاصلا على إقامة في الولايات المتحدة وكان ينتقد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية. وقدمت السلطات السعودية 11 سعوديا بتهمة قتله لمحاكمة محاطة بالسرية.

وفي تقرير دعت كالامارد إلى التحقيق مع ولي العهد السعودي ومسؤولين سعوديين كبار آخرين.

وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات في الغرب إن الأمير محمد بن سلمان أمر بقتله لكن المسؤولين السعوديين قالوا إنه لا دور له.

The UN special rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions Agnès Callamard has criticized what she refers to as the passivity of the international community over Saudi Arabia's role in the killing last year of Saudi journalist Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/RMW4Ayomp1 — ANews (@anewscomtr) December 3, 2019

وفي الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي دعا الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة كاملة لمن تقع عليهم مسؤولية مقتله مضيفا أن من الضروري إجراء تحقيق موثوق به وشفاف.

وطالبت الولايات المتحدة السعودية بإحراز تقدم ملموس نحو محاسبة من يقفون وراء الجريمة.