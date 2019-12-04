إعلام: محتجون يضرمون النار بالقنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة

أفادت وسائل إعلام، مساء اليوم الثلاثاء، باشتعال النيران في القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة.

ونقلت قناتا العربية والحدث السعوديتان عن مصادر لهما، أنه تم حرق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر فيه مجموعة من المتظاهرين يضرمون النيران في أجزاء من القنصلية، وذلك للمرة الثالثة في أقل من 10 أيام.

مصادر العربية: حرق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 3, 2019

وكانت القنصلية الإيرانية في محافظة النجف تعرضت للإحراق على يد متحجين أضرموا النيران فيها يوم الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول للمرة الثانية.

أنباء عن محتجين عراقيين يضرمون النار في جانب من مبنى القنصلية الإيرانية في #النجف.#العراق #إيران — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 3, 2019

وشهدت القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة الحرق أيضا في وقت سابق من الشهر الماضي على أيدي محتجين غاضبين طالبوا بالحد من تنامي النفوذ الإيراني في العراق.

#العراق — مراسل الحدث: حرق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثالثة — الحدث (@AlHadath) December 3, 2019

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.