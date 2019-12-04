بالصور... منصة إطلاق صواريخ تستهدف قاعدة عراقية فيها قوات أمريكية

كشفت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، عن صور حصلت عليها من موقع انطلاق خمسة صواريخ سقطت على ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية، غربي الأنبار، غرب البلاد.

وزود رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، مراسلة "سبوتنيك"، بصور للسيارة نوع مخصصة للحمل، ونصبت فوقها منصة محملة بالصواريخ قبل نقطة "ماجد" الأمنية بالقرب من ناحية البغدادي، غربي المحافظة.

وحسب الصور، احترقت السيارة إثر خمسة صواريخ أطلقت منها وسقطت على قاعدة عين الأسد الجوية، حيث تتمركز القوات الأمريكية، دون وقوع خسائر بشرية، أو مادية.

وحملت المنصة سبعة صواريخ أخرى لم تنطلق بعد احتراق السيارة، وتضررها.

© Sputnik . Nazek Gilgamesh خمسة صواريخ سقطت على ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية غربي الأنبار

وكشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، حصيلة ومكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت قاعدة عسكرية كبرى، تتمركز بها القوات الأمريكية، غربي العراق.

وأكد رئيس اللجنة، نعيم الكعود، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك"، أن الصواريخ الخمسة التي سقطت على قاعدة "عين الأسد" الجوية، في ناحية البغدادي، غربي الأنبار، لم تسفر عن أية خسائر بشرية، أو مادية.

وأضاف الكعود، أن الصواريخ أطلقت من سيارة كانت مركونة على جانب طريق قبل نقطة "ماجد" الأمنية التابعة للجيش العراقي، قرب ناحية البغدادي حيث موقع قاعدة "عين الأسد" الجوية.

© Sputnik . Nazek Gilgamesh خمسة صواريخ سقطت على ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية غربي الأنبار

وأفاد الكعود، بأن السيارة المذكورة، احترقت بالكامل نتيجة إطلاق الصواريخ منها، قائلا: سيتم معرفة منفذي الهجوم، لأننا دائما نتكلم عن وجود بقايا من عناصر خلايا "داعش" الإرهابي، يحاولون زعزعة استقرار الأنبار، لكن الوضع مستقر، ومعنويات المواطنين، والقوات الأمنية عالية، ولن يؤثروا على أحد بهذه الأعمال الإرهابية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، تعرض قاعدة عسكرية تضم قوات ومستشارين أمريكيين، لقصف صاروخي، في الأنبار، غربي البلاد.

وأوضحت الخلية، في بيان تلقته مراسلتنا، مساء أمس، أن خمسة صواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد، في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

وألمحت خلية الإعلام الأمني العراقي، في ختام بيانها، إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتتمركز القوات الأمريكية مع المستشارين، في قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تعتبر ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق، بعد قاعدة "بلد" في صلاح الدين، شمال بغداد.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية بمحافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.