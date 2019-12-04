"أنصار الله": مقتل 5 أطفال وإصابة آخر بانفجار قذيفة جنوب الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، يوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 6 أطفال بقذيفة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "قذيفة من مخلفات العدوان انفجرت في قرية المنقم بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة سادس".

وكانت "أنصار الله" قالت في وقت سابق اليوم، إن طفلا قُتل، وأصيب 4 آخرين بإطلاق الجيش اليمني قذيفة مدفعية على قرية المنقم في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

#المسيرة_عاجل | #الحديدة: قوى العدوان تعاود القصف بـ15 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة على منطقة #الجبلية بمديرية #التحيتا — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 3, 2019

في سياق متصل، ذكرت "المسيرة"، أن الجيش شن قصفا مدفعيا على منازل في مدينة الدريهمي "المحاصرة".

وأشارت إلى استهداف الجيش بـ 15 قذيفة مدفعية والرشاشات الثقيلة، منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.