القوات المشتركة: الحوثيون حشدوا مقاتلين واستقدموا أسلحة ثقيلة جنوب الحديدة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بالتحشيد والتصعيد العسكري في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية، إنها "رصدت تحركات لمجاميع مسلحة دفع بها الحوثيون نحو مناطق شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة لتعزيز مواقعهم".

وأضافت، أن "الحوثيين استقدموا تعزيزات ضخمة تتضمن أطقماً وآليات عسكرية تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة مختلفة".

وأشارت إلى "استهداف الحوثيين مناطق شرق الدريهمي، بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عياري 14.5 و12.7 وسلاح معدل البيكا في أوقات متفرقة من اليوم".