الحشد الشعبي العراقي يؤكد استعداده لمواجهة "داعش" وهجماتها الإرهابية

أكد نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي، أبو مهدي المهندس، يوم أمس الثلاثاء، جهوزية قوات الحشد الشعبي لمواجهة خلايا ​تنظيم "داعش​" الإرهابي.

وأشار المهندس إلى أن الحشد الشعبي العراقي لن يسمح بعودة تنظيم "داعش" الإرهابي تحت أي ظرف لتهديد ​الأمن والاستقرار في العراق​.

وذكر المهندس في بيان له أن "وجود قادة الحشد الشعبي في مقدمة المجاهدين وبذلهم الدماء إلى جنب المقاتلين دليل على شعورهم والتزامهم العالي تجاه واجبهم ووطنهم وشعبهم". وأوضح أن "الحشد الشعبي على جهوزية واستعداد في مواجهة خلايا داعش في كافة قواطع العمليات، ولن نسمح بعودته تحت أي ظرف لتهديد أمن بلدنا وشعبنا ثانية".

وكان عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي شنوا مؤخرا هجمات على قوات الحشد الشعبي في محافظتي ​ديالى​ و​نينوى​، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين منتسبي الحشد