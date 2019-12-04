بعد أميري قطر والكويت... الملك سلمان يوجه رسالة خطية إلى ابن زايد

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تضمنت الرسالة "دعوة الرئيس الإماراتي لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأضاف الوكالة السعودية أن "معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، قام بتسليم الرسالة، خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء في دبي".
#خادم_الحرمين_الشريفين يدعو سمو رئيس دولة #الإمارات لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون.https://t.co/q56qUTTAf3#واس pic.twitter.com/bwJD4ZzYF2
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 3, 2019
يأتي ذلك بعد ساعات من توجيه رسالة مماثلة من الملك سلمان إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يوم الاثنين الماضي، من العاهل السعودي، دعوة لحضور الاجتماع الـ 40 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المرتقب عقده بالرياض في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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