بعد أميري قطر والكويت... الملك سلمان يوجه رسالة خطية إلى ابن زايد

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، رسالة خطية إلى الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تضمنت الرسالة "دعوة الرئيس الإماراتي لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف الوكالة السعودية أن "معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، قام بتسليم الرسالة، خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء في دبي".

​يأتي ذلك بعد ساعات من توجيه رسالة مماثلة من الملك سلمان إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يوم الاثنين الماضي، من العاهل السعودي، دعوة لحضور الاجتماع الـ 40 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي المرتقب عقده بالرياض في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.