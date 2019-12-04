"أنصار الله": التحالف يمنع وصول 13 سفينة نفطية وغذائية إلى الحديدة

أتهمت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، التحالف العربي، باحتجاز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية وغذاء ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر في ميناء الحديدة، إن "العدوان يحتجز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواداً غذائية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة".

وأضاف: "قوى العدوان تواصل احتجاز السفن أمام ميناء جيزان وهي تحمل تصاريح أممية".

#المسيرة_عاجل | مصدر في ميناء الحديدة: العدوان يحتجز 13 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية رغم حملها تصاريح أممية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 4, 2019

في السياق، ذكر الناطق باسم شركة النفط اليمنية التي تديرها "أنصار الله" بصنعاء، أمين الشباطي، في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "التحالف يمنع دخول 5 سفن محملة بالبنزين والديزل، إلى ميناء الحديدة على الرغم من حملها تصاريح أممية".

#المسيرة_عاجل | مصدر في ميناء الحديدة: قوى العدوان تواصل احتجاز السفن أمام ميناء جيزان وهي تحمل تصاريح أممية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 4, 2019

وأوضح أن "الكميات التي تحملها السفن المحتجزة هي 84.837 طن بنزين و53.004 أطنان ديزل".