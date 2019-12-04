40 إرهابيا بوسنيا وعائلاتهم في سوريا يعودون إلى بلدهم

أعلن وزير الأمن البوسني، دراغان ميكتيتش، أمس الثلاثاء، أن البوسنة تستعد لاستقبال مواطنين بوسنيين منضمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وبحسب بيان الوزير البوسني، تقوم البوسنة بالتحضير لعودة حوالي 30 إلى أربعين شخصا، خصوصا النساء والأطفال، إلا أنه تخوف من عوتهم بشكل سريع يوم السبت المقبل لعدة أسباب: "لا يمكننا إطلاقًا أن نحضر ذلك جيدا بحلول السبت. هؤلاء الأشخاص سيأتون من دون أوراق ثبوتية. كيف سنتحقق من هوية بين 30 و40 شخصًا عندما يصلون إلى هنا؟!". وأضاف: "سنحضر ما هو ممكن من الآن حتى السبت".

واتهم الوزير البوسني رئاسة بلاده بتسريع إجراءات وصولهم من دون تنسيق أمني "من دون مشاورات ولا تنسيق مع الأجهزة الأمنية".

ونوه الوزير إلى أن هؤلاء غادروا إلى سوريا بين العامين 2012 و 2016 من تاريخ الأزمة السورية، وأن من سيعود إلى البوسنة هم نساء وأطفال ومقاتلون من "داعش"، بحسب "إ ف ب".

وكانت الرئاسة البوسنية، يوم الاثنين الفائت، قد وجهت تعليمات وبيانات لوزاراتها المختصة لاتخاذ خطوة طارئة وسريعة ومنسقة لعودة مواطنيها البوسنيين من سوريا.