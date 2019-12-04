تسجيل
13:07 04 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    علم تونس

    الاحتجاجات في تونس... ماذا تغير بين البوعزيزي والحبلاني؟

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103650/48/1036504864.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912041043607197-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F-/

    اندلعت مظاهرات وأحداث عنف في مدينة جلمة التونسية بولاية سيدي بوزيد، بعد إحراق الشاب عبد الوهاب الحبلاني لنفسه احتجاجا على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.

    وقوبلت هذه الاحتجاجات بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، والذين عمدوا إلى قطع الطرق، ما يعيد للأذهان أحداث الثورة التونسية عام 2011، والتي أطلق شرارتها محمد البوعزيزي بعد إحراقه لنفسه احتجاجا على مصادرة السلطات لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه.

    الفرق بين 2010 و2019

    وإذا ما كان هناك فارق بين أحداث الثورة في عام 2010 وبين الاحتجاجات التي تجري حاليا في مدينة جلمة، يقول وزير التجارة السابق عبد الوهاب معطر في حوار مع "سبوتنيك": يمكن اعتبار أن ما يحدث في جلمة هو بداية العنف، باعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بلغت حدا كبيرا من التجني، ونعلم أن الخريف والشتاء في تونس عادة ما تكون فصول ساخنة، حيث يكون كل الحراك الاجتماعي يأخذ مداه.

    ويتابع: الفرق بين ما وقع عام 2011 و2019 هو أن البلاد عرفت مستوى كبيرا من الحريات والديمقراطية وغير ذلك، حيث توفرت الحرية للشعب والانتخابات الحرة، والانتقال السلمي للسلطة.

    ويكمل معطر: لكن هذا النجاح يعتبر مهدد باعتبار أن البعد الثاني أو الرئيسي للثورة هو البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث هناك انحدار متسارع، ويجب على السلطة الحاكمة والنخبة السياسية أن تجد حلول اقتصادية.

    ويضيف الوزير السابق: "الأسعار ترتفع بشكل متسارع وقيمة الدينار منخفضة والبطالة مستشرية بشكل كبير، وإملاءات صندوق النقد الدولي لا تبشر بخير، وكل هذا يؤدي إلى أن الأوضاع في تونس أصبحت خطرة".

    أما أمين عام حزب الشعب التقدمي التونسي والنائب السابق هشام حسني وفي اتصال مع "سبوتنيك"، فيرى أن لا تغيير حدث في تونس، ويوضح: "لم يتغير أي شيء في الوضع الإجتماعي والاقتصادي في المناطق المهمشة مثل سيدي بو زيد، والتي تجري فيها العديد من المشاكل والأحداث، وآخرها كان هذا الشاب الذي انتحر".

    ويكمل: هذا يدل على أن الأوضاع الاجتماعية لم تتغير بل زادت سوء منذ عام 2010 وحتى اليوم، وهذا أدى إلى حالة احتقان وحالى يأس لدى الشعب التونسي، ولدى الشباب الذي أقبل على الانتحار وهلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

    ويستدرك حسني: كل هذا يجري بينما النخب السياسية تتناحر على مناصب سيادية دون أن تقدم أي برامج أو حلول لهؤلاء الشباب، وللشعب التونسي بأكمله.

    تجربة فريدة

    وعلى الرغم من أن تونس تشكل حالة فريدة من الناحية الديمقراطية والانتخابات التي جرت بها، إلا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لا يشكل فارقا كبيرا عما قبل الثورة في تونس، وعن هذا يقول عبد الوهاب معطر: "ما وقع في تونس بعد الثورة لم يترافق مع القيم، فنحن نعيش جيل رخو بعد عهد الديكتاتورية، حيث أن القيم الاستهلاكية وقيم العمل ليست متطورة، والشباب يريد الربح السريع، ولا بد أن يكون هناك توعية وطنية لإرجاع قيمة العمل والمبادرة وقيمة القناعة وهذا من جهة الشعب".

    ويكمل: أما من جهة الحكومات يجب أن تمارس سياسات حقيقة، تقطع منوال التنمية القديم الذي استنفذ ولم يعد قادر على حل هذه المشاكل، ولا بد من حلول جديدة في سبيل إيجاد مشاريع كبرى في البلاد.

    ويواصل: "للأسف الشديد النخب السياسية غير واعية، والسياسات التي تبشر فيها الحكومة الجديدة هي سياسات قديمة معادة، وليس هناك أي تحول نوعي يحول البلاد إلى وجهة جديدة".

    أما النائب السابق هشام حسني فيرى أن الفساد هو سبب المشكلة في تونس، ويكمل: "يجب إيجاد حلول لمقاومة الفساد الذي استشرى في تونس بعد عام 2010، ونعرف أن الاقتصاد التونسي لن يتعافى ما دام الفساد يحكمه، والذي يتغلل داخل مفاصل السلطة".

    ويضيف: كيف أن مجلس النواب الذي انتخبه الشعب أصبح مكونا من المتهربين ضريبيا، بفعل المال السياسي الفاسد، وكيف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية لم يقدر على مكافحة الفساد، رغم كل الشعارات الرنانة التي رفعها ولم يستطيع تحقيقها.

    ثورة جديدة؟

    وعما إذا ما كانت هذه الاحتجاجات قد تؤدي إلى ثورة في تونس أم أنها ستقتصر على احتجاجات محدودة، يقول الوزير السابق عبد الوهاب معطر: "هذه الاحتجاجات يمكن أن تصل إلى تحركات اجتماعية، ويمكن لاتحاد الشغل أن يتبناها، ويمكن أن يخلق شيء ما ولا أقول ثورة، فالمسألة حلول وخاصة للأوضاع الاقتصادية في البلاد".

    ويكمل: أي محاولة لثورة من هذا النوع سيطرح سؤال ماذا بعد، وهذه التحركات قد تؤدي إلى فوضى قد تؤخر تونس، لذلك لا بد من هبة وطنية على مستوى الشعب والنخب السياسية، وأن تؤمن بالتغيير ولكن ليس بالطريقة القديمة، وأن نتعلم من البلدان الأخرى كيف خرجت من الأوضاع التي تشابه أوضاع تونس.

    أما أمين حزب الشعب هشام حسني، فيرى أن هذه الحالة من الممكن أن تصل إلى ثورة، ويوضح: "حال الاحتقان التي يعيشها الشعب التونسي ستؤدي حتما إلى الانفجار وكلنا نعرف أن شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني هما شهري الاحتجاجات، وأقول ربما ستندلع ثورة من جديد، كما حدث في عام 2010، و2011.

    ويختم قوله: "أتحدث كسياسي وكنائب سابق أني أسعى إلى تغيير الأوضاع بطرق سلمية، وإلا سنضطر للخروج إلى الشارع، لأخذ الأمور بأيدينا من هذه الطبقة الفاسدة، التي وصلت بتونس إلى منزلقات خطيرة".

    انظر أيضا:

    "صيحة فزع" تونسية لوقف العنف ضد النساء... صور
    الكلمات الدلالية:
    ثورة, احتجاجات, البوعزيزي, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حقول بذور اللفت في إقليم كراسنودار الروسي، 28 أبريل 2019
    أفضل صور جوية لعام 2019 من "سبوتنيك"
    الناتو ليس دعما لتركيا
    "الناتو" لم يعد يلبي رغبات تركيا
    إنفوجرافيك - قمة مجموعة العشرين الرياض 2020
    قمة مجموعة العشرين "الرياض 2020"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك