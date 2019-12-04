بلجيكا تفكك شبكة تهريب مهاجرين عراقيين وتعتقل 4 أشخاص

اعتقلت السلطات المعنية في بلجيكا، اليوم الأربعاء، أربعة أشخاص يشتبه بأنهم يهربون بشكل غير قانوني مهاجرين عراقيين من وإلى بريطانيا، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية بأن النيابة العامة في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا أوقفت أربعة أشخاص، نتيجة عملية مشتركة نفذها جهازا شرطة البلدين، حصلت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، في المملكة المتحدة وفي بلجيكا وفي مطار أمستردام – سخيبول في هولندا.

وتابعت "عثر محققو شرطة أنتويرب الفيدرالية في المدينة الساحلية على منزل يستخدم لاستقبال أشخاص سيتم تهريبهم".

وأتاحت عمليات بحث أخرى الوصول إلى رجل يعتبر بمثابة رئيس شبكة المهربين، وقد أوقف في المملكة المتحدة، وفق النيابة.

وأوضحت القناة أن الموقوفين الثلاثة الآخرون، تعتبرهم النيابة "متواطئين"، يشتبه بأنهم شاركوا في عملية الاتجار بالبشر هذه التي تسبق عبور بحر المانش.

وأحد الموقوفين الثلاثة الذي اعتقل في أمستردام، بريطاني الجنسية من أصول عراقية يبلغ 42 عاما، وهو حاليا ملاحق بمذكرة توقيف أوروبية أصدرها قاضي التحقيق البلجيكي الذي يترأس التحقيق.