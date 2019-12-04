طفل يثير إعجاب محمد بن زايد لهذا السبب... فيديو

نشرت صفحة "فرسان الإمارات" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، فيديو للطفل حمد الكعبي، أثناء أدائه قصيدة عن التسامح أمام ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في قصر البحر.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن القصيدة، التي ألقاها الطفل الإماراتي، نالت استحسان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدة أن ولي العهد، قام بمعانقة الطفل وتقبيله بعد إكماله القصيدة، وسط تصفيق حار من الحاضرين.

​وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، قام بتصحيح "خطأ" غير مقصود بحق طفلة صغيرة، في لفتة إنسانية أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر الطفلة، عائشة محمد مشيط المزروعي، في فيديو متداول وهي بصدد الهرولة بسرعة للوقوف في الجانب الذي يسير فيه بن زايد، أثناء استقبال رسمي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حتى تتمكن من مصافحته، لكنه لم ينتبه لها وتخطاها.

وتسبب هذا الموقف بخيبة أمل للطفلة عائشة وحزن كبير. وبعدما شاهد ولي عهد أبوظبي الموقف الذي ألم بها، ذهب ليزورها في منزلها وقبل رأسها ويدها، وجلس معها محادثا إياها، في لفتة أدخلت السعادة إلى قلبها.