المالكي: ما يتعرض له العراق امتداد لأزمات المنطقة

أعلن نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق، اليوم الأربعاء، أن ائتلافه ماض في تسمية رئيس وزراء جديد يحضى بالمقبولية السياسية والاجتماعية.

وقال المالكي في بيان، نشرته شبكة "السومرية نيوز"، إن ذلك من أجل الإسراع في تنفيذ الاصلاحات وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية.

وأضاف البيان أن المالكي "استقبل اليوم سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى العراق مارتن هوس، وخلال اللقاء أكد المالكي على ضرورة التنسيق الأكثر وتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد".

وتابع البيان أن "الأزمة التي يتعرض لها العراق هي امتداد للأزمات التي تشهدها المنطقة".

وداعا رئيس ائتلاف "دولة القانون" إلى "ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي دور سياسي في أبعاد الصراعات الدولية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

واستطرد: "القوى الوطنية والشعبية مصممة على المضي في تسمية رئيس وزراء جديد يحضى بالمقبولية السياسية والاجتماعية وبموجب ما طرحته المرجعية الدينية العليا من أجل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.